Створення таких малих елементів живлення вчені описують як процес самостійного збирання, натхненний рулетом. Пристрій навіть отримав відповідну назву його – Swiss-Roll.

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Структура батареї

За словами дослідників, вони надихалися кондитерським виробом, проте замість тіста та джему нашаровували пристрій струмознімачами та електродними смужками з полімерних, металевих та діелектричних матеріалів на натягнуту пластину.

Після цього спеціальні натяжні кріплення знімаються і матеріали згортаються один навколо одного, набуваючи структури рулету та формуючи "циліндричну батарею, що самостійно загортається".

Цей пристрій розміром з крупицю солі має площу меншу від одного квадратного міліметра. При цьому мінімальна щільність енергії досягає 100 мікроват-годин на квадратний сантиметр.



Батарея розміром з дрібку солі / Фото TU Chemnitz/Leibniz IFW Dresden

Особливості та властивості батареї

За словами дослідників, властивості батареї дозволяють використовувати її для інтеграції в крихітні системи, такі як датчики, що вбудовуються в тіло людини. Вони, своєю чергою, можуть використовуватися для відстеження рівня кисню в тканинах, спостереження за відновленням після операцій та моніторингу роботи життєво важливих органів. Вчені заявляють, що їх винахід може живити крихітні чіпи протягом приблизно 10 годин.

Дослідники вважають, що створені ними мікробатареї, що перезаряджаються, також можуть застосовуватися в роботизованих системах і надгнучкій електроніці.