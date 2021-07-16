Але перш ніж докопуватися до суті, потрібно відразу відкинути два сумнівних твердження щодо дешевизни китайських апаратів. Тож давайте спростуємо головні міфи, які постійно випливають, як тільки мова заходить про ціни китайських смартфонів.

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Міф 1: дешева робоча сила

Багато хто думає, що апарати з Китаю дешевші саме через недорогу робочу силу в країні. Але слід зазначити, що інші бренди теж збирають свою техніку на заводах Піднебесної. Ще ж і надто, чимала кількість більшість брендів конкурентів взагалі складається на одних і ти х же заводах.

Міф 2: дешевші матеріали процес складання

Майже у всіх китайських компаній є дослідницькі центри та представництва за кордоном, не кажучи вже про те, що у них працює багато іноземців. А їм не можна платити як рядовому збирачеві з заводу Foxconn. Так що витрати на розробку і виробництво у них плюс-мінус ті ж, що і у Apple або Samsung.

Але звідки, в такому випадку, береться настільки низька ціна смартфонів? Адже, попри те що сьогодні і Huawei, і Xiaomi, і OnePlus вже дозволяють собі торгувати смартфонами преміального сегмента, у них як і раніше залишаються апарати з флагманськими характеристиками, які коштують набагато дешевше ніж у конкурентів.

Чому китайські смартфони дешевші ніж у інших брендів

Відповідь на це питання раніше вже була озвучена генеральним директором Xiaomi. Він розповів, що маржинальність середньостатистичного пристрою компанії складає всього 8-9%. Це дуже мало, враховуючи, що, якщо вірити чуткам, у Apple вона досягає 25%.

Довгий час Xiaomi діяла у стилі стартапу, підтримуваного венчурними інвестиціями. Це коли інвестори просто дають вам гроші, а ви завойовуєте ринок низькими цінами, працюючи в нуль, а іноді навіть у збиток і тим самим підсаджуєте аудиторію на свою продукцію. Саме так діяв Uber, витісняючи конкурентів.

Реклама у смартфонах та стеження за користувачами

У результаті, назбиравши аудиторію відданих фанатів, Xiaomi зрозуміла, що можна почати заробляти. Так в оболонці MIUI стала з'являтися реклама. Згодом Xiaomi початку пхати її взагалі в усі сегменти прошивки, так що користувачі в якийсь момент навіть стали скаржитися на неї.



Реклама у смартфонах Xiaomi / Фото AndroidIncider

Але така "партизанська" реклама – це не те, на чому можна нормально заробити. Тому Xiaomi (та й інші виробники теж) почали впроваджувати у свої прошивки інструменти відстеження. Адже фірмовий браузер Xiaomi збирає колосальні обсяги інформації і зливає їх рекламодавцям. Так що за фактом користувачі заробляють гроші для Xiaomi, які вона вклали у їх пристрої.

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Особливості оновлення смартфонів Xiaomi

Інша причина невисоких цін на смартфони китайських виробників – це серйозна економія на післяпродажному обслуговуванні. Якщо поглянути на ринок, то можна зрозуміти, що саме китайські вендори переважно перестають підтримувати фірмові пристрої вже на першому році служби.

Xiaomi, Oppo, Vivo, і в тому числі Huawei – вони не лише випускають оновлення безпеки для своїх смартфонів у кращому випадку раз на квартал, а то й рідше, так ще й можуть собі дозволити перестати оновлювати Android ще до закінчення офіційного терміну служби пристроїв.

Такі компанії, як Samsung, наприклад, такого собі не дозволяють. Так, вони роблять помітно менше смартфонів, ніж та ж Xiaomi, але зате підтримують усі пристрої, які виходять на ринок, максимально довго.

Смартфони Oppo, Vivo, OnePlus і Realme

Серед китайських виробників дуже поширені конгломерати, або ж концерни. Взяти хоча б концерни BBK Electronics і Xiaomi. Перший володіє брендами:

Vivo;

Oppo;

OnePlus;

Realme;

iQOO.

Xiaomi ж зібрала під своїм крилом:

Redmi;

Black Shark;

Poco.



Суббренд Xiaomi – Poco / Фото Unsplash

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Концерни дуже ефективні з фінансової точки зору, тому що у них загальні центри розробки і наукових досліджень, плодами яких користуються усі бренди, якими вони володіють. В результаті собівартість смартфонів, які випускають концерни, падає, а їх окупність росте величезними темпами.

Нещодавно, наприклад, BBK вирішив вчинити ще простіше, об'єднавши Oppo і OnePlus. Водночас жоден бренд не поглине інший. Просто тепер їх смартфони стануть ще більше схожі один на одного, а ще вони будуть використовувати одну і ту ж прошивку. Адже куди простіше розвивати і підтримувати одну оболонку, ніж дві відразу, як це було раніше.