Як стало раніше відомо, Google розробляє власний чип Whitechapel, щоб мати більший контроль над своїми пристроями – довше їх оновлювати, краще налаштувати та оптимізувати. З чуток, її продуктивність відповідає продуктивності SoC Snapdragon 870. Також обидва смартфони отримають адаптер бездротового зв'язку Wi-Fi 6e і підтримку 5G. Саме на ньому і працюватимуть нові смартфони компанії.

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Характеристики Google Pixel 6

Базова модель серії оснащена екраном AMOLED діагоналлю 6,4 дюйма.

Смартфон має 8 гігабайтів оперативної пам'яті та накопичувач об'ємом 128 або 256 гігабайтів.

Фронтальна камера роздільною здатністю 8 мегапікселів.

Основна представлена двома датчиками роздільною здатністю 50 і 12 мегапікселів. Об'єктиви, відповідно, ширококутний і надширококутний.

Також у цій моделі встановили акумулятор ємністю 4614 мА·год.

Характеристики Google Pixel 6 Pro

Характеристики Pro-версії виглядають цікавіше.

Об'єм оперативної пам'яті склав 12 гігабайтів.

Об'єм вбудованої флеш-пам'яті — 128, 256 або 512 гігабайтів.

Ємність акумулятора - 5000 мА·год.

Екран POLED (Plastic OLED) з діагоналлю 6,71 дюйма.

Фронтальна камера – 12-мегапіксельна.

В основній застосовуються датчики роздільною здатністю 50 мегапікселів, 48 мегапікселів (з телеоб'єктивом) і 12 мегапікселів (з надширококутним об'єктивом).

Google Pixel 6 / Рендери FPT

Google Pixel 6 і Pixel 6 Pro стануть першими смартфонами з Android 12.

Google буде оновлювати ці моделі протягом 5 років. Тобто в теорії з часом вони повинні отримати Android 16, а останній, п'ятий рік будуть отримувати лише оновлення безпеки. Така програмна підтримка порівнянна з програмною підтримкою Apple своїх смартфонів.

Pixel 6 і Pixel 6 Pro поки далекі від випуску. Початок продажів очікується не раніше жовтня.