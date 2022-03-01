Розкрити очі на війну: рішення для тих, хто має родичів у Росії, але не має сил їх переконувати

Дмитро Дубілет, співзасновник Monobank, на своєму телеграм-каналі розповів про нову ідею, покликану відкрити очі родичам та знайомим українців, які проживають у Росії й вірять російській пропаганді.

Суть рішення полягає у контакті з такими людьми за допомогою спеціальної служби. Дмитро Дубілет пояснює: якщо у вас немає сил дзвонити їм самостійно та переконувати, ось інструмент, який дозволить дещо автоматизувати цей процес.

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Що робити та як це працює

Переходимо у бот "Дзвінок другу".

Тиснемо "Почати".

Відправляємо до 10 номерів своїх родичів/друзів з Росії або Білорусі за раз.

Усі вони отримають дзвінок на телефон, під час якого прослухають заздалегідь записане повідомлення.

Повідомлення, яке транслюють росіянам: відео

Після цього буде відправлено СМС-повідомлення з посиланням на телеграм-канал "Правда о войне в Украине".

Як повідомляє Дмитро Дубілет, голос на записі – не робот. Він належить реальній людині – пані Марії, з якою "робили оцінку населення у минулому мирному житті".

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