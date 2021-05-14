Розкрили секрет древніх "воріт пекла": як жерці маніпулювали вірянами і приносили жертви богам

У стародавній Фригії, яка знаходилась на території сучасної Туреччини, існувало містечко Ієраполіс, поблизу якого розкопали так звані "ворота пекла" або ж Плутоніум. Це релігійна споруда, призначена в той час для ритуальних жертвоприношень богам. Але на відміну від інших подібних об'єктів, цей сам убивав своїх жертв, а жерці при цьому залишались живими. Учені зрозуміли, в чому секрет.

Грецький історик Страбон, який відвідав Плутоніум, описував, що з арки будівлі виповзав зловісний щільний туман. У нього він кинув куплених жертовних горобців, і ті негайно померли. А ось священнослужителі проходили через цей туман неушкодженими. Це дійство вражало публіку, підкріплюючи їхню віру у божеств.

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У чому секрет

Такі місця були розкидані по всій території Середземномор'я. Руїни ж цього храму і підземну печеру виявили ще у 2011 році за характерними ознаками: птахи, які пролітали повз, помирали в польоті.



Так сьогодні виглядають руїни храму / Фото Archaeological and Anthropological Sciences

З'ясувалося, що глибоко під землею є тріщини, з яких сочиться вуглекислий газ вулканічного походження. Усередині печери стабільний мікроклімат, немає руху повітря, тому газ накопичується уже багато тисячоліть. Вхід в печеру облаштовували у вигляді амфітеатру, щоб важкий газ стелився внизу, а глядачі сиділи в безпеці нагорі.

Найвища концентрація газу спостерігається на світанку, коли, швидше всього, й проводили жертвоприношення.

Потім він нагрівається сонцем і розсіюється протягом дня.

Ключовим моментом є товщина шару газу – вже на висоті 10 сантиметрів від землі концентрація падає нижче 35 відсотків.

На висоті в 40 сантиметрів досягає цілком безпечної концентрації.

Жерців набирали з високих людей, також вони, ймовірно, ставали на великі камені, щоб убезпечити себе від дії газу.

А ось тварини, враховуючи й могутніх биків з їх схиленими до землі головами, були приречені – смерть наступала з першими ж вдихами.



Реконструкція храму / Фото reddragonsmedia

Це було ефектне театралізоване видовище, яке демонструвало пастві "силу і могутність" божеств. Хоча від самого храму залишилися тільки руїни, всередині печери концентрація вуглекислого газу як і раніше становить 86-91 відсоток і знаходиться там смертельно небезпечно.