Науковці з Бірмінгемського університету, Велика Британія, та Політехнічного інституту й університету штату Вірджинія, США, провели дослідження та встановили, що знайдені у 60-х роках XX століття кістки належать архозавру, який був пращуром сучасного ряду крокодилоподібних.

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Розкопки в Танзанії, які дозволили виявити Mambawakale ruhuhu / Фото Royal Society Open Science

Пращур крокодилів

Залишки тварини, яка тоді отримала неофіційну назву Pallisteria angustimentum, викопали у 1963 році в Танзанії.

Науковці відкопали доволі великий, але не цілий череп. Загальна довжина має становити близько 75 сантиметрів.

Нижня щелепа.

Фрагменти скелета: три шийні хребці та майже повну ліву кисть.

Науковці вважають, що загальна довжина тіла плазуна сягала 5 метрів, що робить його одним з найбільших хижаків свого часу.

Лише нещодавно, майже через 60 років після відкриття, знахідку класифікували й вона отримала офіційну назву – Mambawakale ruhuhu. Ця тварини жила на теренах сучасної Танзанії 240 мільйонів років тому. Це робить Mambawakale ruhuhu одним з найстаріших відомих архозаврів, які були прямими пращурами крокодилів.

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Наш аналіз ідентифікує Mambawakale ruhuhu як одного з найстаріших відомих архозаврів та одного з перших членів лінії, яка зрештою перетворилася на сучасних крокодилів. Це захоплююче відкриття, тому що ідентифікація цієї тварини допомагає нам швидше зрозуміти раннє різноманіття архозаврів й дозволяє нам додати ще одну ланку в еволюційну історію сучасних крокодилів,

– розповідає професор палеобіології Бірмінгемського університету Річард Батлер.

Так сучасні крокодилоподібні отримали нового пращура – Mambawakale ruhuhu. Назва походить з мови суахілі, якою говорять у Танзанії:

Mambawakale – означає "давній крокодил".

Ruhuhu – означає відношення до басейну річки Рухуху, де й були знайдені кістки.

Назвою науковці хотіли відзначити вклад танзанійців в експедицію 1963 року.