Нагадаємо, Samsung є однією з тих компаній, яка раніше оголосила про вихід з російського ринку. Попри це вона була однією з тих, кого 15 лютого Володимир Зеленський закликав негайно почати бойкот окупанта.

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Що відбувається

Як пише Дмитро Дубілет, деяку інформацію вдалося дізнатися від українського офісу Samsung.

Так, джерела повідомили, що головний офіс у Південній Кореї дійсно розпорядився зупинити постачання своєї продукції в Росію.

Але разом з тим керівництво нібито заявляє, що російський офіс фактично перестав їм підпорядковуватись та відповідати на запити.

Офіційно інформація не підтверджена.

Хай там як, але цей "перформанс" російського офісу не має жодного сенсу, адже постачання продукції дійсно припинилось. Нових пристроїв він не отримає, тому вести діяльність не зможе. Навіть якщо вони залишили собі уже наявну техніку, вона швидко закінчиться.

Samsung Pay продовжує роботу?

Попри ігнорування головного офісу, російський телеграм-канал Samsung зберігає активність. 14 березня там з'явилась нова публікація, в якій повідомляється про продовження роботи Samsung Pay на території рашистів. Однак стосується це лише підключених карт російської платіжної системи "Мир".

Хороша новина: сервіс Samsung Pay продовжує свою роботу в Російській Федерації. Не дуже хороша новина – через обмеження міжнародних платіжних систем щодо російських банків зараз можуть бути недоступні деякі операції. А саме: платежі та грошові перекази за допомогою Samsung Pay картками Mastercard і Visa російських банків,

– пишуть на каналі.

Закритий для росіян і випуск нових квитків транспортної карти "Віртуальна Трійка" в додатку "Метро Москви". Додані раніше – продовжать працювати.

Платежі за картками "Мир" будь-яких банків працюють в Samsung Pay без обмежень,

– додають в російському офісі компанії.

Нагадаємо, нещодавно хакери атакували компанію Samsung. На торрентах опинилось 190 гігабайтів конфіденційних даних. Вони містять вихідні коли різних програм та сервісів компанії. Виробник запевнив, що жодних користувацьких даних зловмисники отримати не змогли.