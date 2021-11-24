Електричний літак розвинув швидкість в 623 км/год. Це досягнення не лише для літаків, а й для будь-якого електричного транспорту. За рух в літаку відповідає електрична силова установка на 400 кВт (500 к.с.) та акумулятор з найвищою питомою потужністю, який коли-небудь збирали для авіації.

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Він складається з 6000 елементів із найвищою щільністю енергії в авіації, стверджують розробники. Активна система керування охолодженням захищає силову установку від перегріву.

Найшвидший електричний літак у світі: як це було

Літак здійснив свої перші кермові випробування у березні цього року, а потім вперше піднявся в небо у вересні, здійснивши 15-хвилинний політ.

Минулого тижня Spirit of Innovation (таку назву має літак) знову піднявся з полігону міноборони Великобританії та побив відразу три рекорди, як розповіли в Rolls-Royce.

По-перше , він злетів на висоту 3000 метрів за 202 секунди , побивши свій попередній рекорд на 60 секунд.

, він злетів на висоту , побивши свій попередній рекорд на 60 секунд. По-друге , підтримував швидкість 555,9 км/год упродовж трьох кілометрів .

, підтримував швидкість . По-третє, понад 15 км летів зі швидкістю 532,1 км/год.

Ці три світові рекорди були підтверджені "Міжнародною авіаційною федерацією". Крім того, Spirit of Innovation розвинув у моменті максимальну швидкість в 623 км/год, більше, ніж у будь-якого іншого електричного виду транспорту.

За словами льотчика Філа О'Делла, цей політ став новим розділом в історії Rolls-Royce та неймовірним досягненням для всієї команди.

Політ Spirit of Innovation: дивіться відео