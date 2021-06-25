Варто нагадати, що першим комерційним смартфоном став пристрій IBM Simon, що вийшло ще у 1994 році. Потім послідували такі відомі моделі, як Nokia 9110 Communicator (1998 рік), Ericsson R380 (2000 рік), та низка інших смартфонів.

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Однак справжній бум смартфонів почався після виходу першого апарату iPhone у 2007 році і появи операційної системи Android, перший випуск якої відбувся у вересні 2008 року.

Ще у 1994 році у світі налічувалося лише близько 30 тисяч власників смартфонів .

. У 2012 році був подоланий символічний рубіж в 1 мільярд користувачів .

. І ось у 2021 році, кажуть, що розумний стільниковий апарат є у кожного другого жителя Землі.



Зростання популярності смартфонів / Фото Strategy Analytics

Станом на червень 2021 року чисельність населення планети становить близько 7,90 мільярда осіб. При цьому смартфоном володіють 3,95 мільярда жителів Землі.

Іншими словами, смартфоном користується половина землян. На досягнення цього результату було потрібно більше чверті століття – 27 років.