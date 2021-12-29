Розчищатиме замети: виробники анонсували безпілотний робот-помічник

Компанія Hanyang Robotic анонсувала безпілотну снігоприбиральну машину. Вона замінить людину із лопатою.

Робот має низку незвичайних особливостей. Він може розчищати замети на паркових та прибудинкових територіях.

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Які особливості в робота

Як запевняють виробники, такий засіб зможе працювати:

з опадами до 30 сантиметрів;

зі швидкістю до 4 метрів в секунду.

Щоправда, виконувати свою роботу без зупинок робот зможе 1,5 години. Потім кілька годин займе зарядка акумуляторів.

Без зупинок працюватиме 1,5 години / Фото Snowbot

Керувати можна через додаток

Користуватись таким засобом, як запевнили у компанії, буде легко. Оскільки управляється автономний снігоприбирач з дистанційного пульта або ж через спеціальний додаток на телефоні.

Там можна запрограмувати маршрут руху. Поки що придбати такого робота-помічника не можна, оскільки він проходить випробування перед відправкою в серійне виробництво.

Робот замінить людину із лопатою: дивіться відео

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