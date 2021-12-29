Робот має низку незвичайних особливостей. Він може розчищати замети на паркових та прибудинкових територіях.
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Які особливості в робота
Як запевняють виробники, такий засіб зможе працювати:
- з опадами до 30 сантиметрів;
- зі швидкістю до 4 метрів в секунду.
Щоправда, виконувати свою роботу без зупинок робот зможе 1,5 години. Потім кілька годин займе зарядка акумуляторів.
Без зупинок працюватиме 1,5 години / Фото Snowbot
Керувати можна через додаток
Користуватись таким засобом, як запевнили у компанії, буде легко. Оскільки управляється автономний снігоприбирач з дистанційного пульта або ж через спеціальний додаток на телефоні.
Там можна запрограмувати маршрут руху. Поки що придбати такого робота-помічника не можна, оскільки він проходить випробування перед відправкою в серійне виробництво.
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Останні новинки з робототехніки: що відомо
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