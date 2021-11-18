Ровер Perseverance успішно зібрав зразок марсіанського ґрунту, який доставлять на Землю

Марсохід Perseverance Національного управління з аеронавтики та дослідження космічного простору (NASA) вже втретє здійснив збір ґрунту, який у рамках майбутніх місій вчені розраховують доставити на Землю для подальшого вивчення. Буріння отвору та забір зразків ґрунту було проведено 15 листопада.

Що Perseverance робить на Марсі

Perseverance приземлився у марсіанському кратері Єзеро завширшки близько 45 кілометрів у лютому 2021 року. Основна місія ровера полягає у пошуку ознак існування життя на Марсі в минулому, а також збиранні зразків ґрунту для докладного дослідження у майбутньому.

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За планом зібрані за час роботи марсохода зразки ґрунту будуть доставлені на Землю в рамках спільної місії NASA та Європейського космічного агентства (ESA) у 2031 році. Перші два зразки ґрунту були зібрані у вересні.

Ще один маленький шматочок Марса, який я забираю з собою. Мій останній зразок взятий з каменю, що є зеленим мінералом олівіном, і моя наукова група має кілька ідей щодо того, як він туди потрапив,

– йдеться у повідомленні, яке з'явилося в акаунті Perseverance у твітері.



Знімок місця забору третього зразка ґрунту / Фото NASA / JPL-Caltech

Олівін є породоутворювальним мінералом, магнезіально-залізистим силікатом, з якого складається значна частина верхнього шару мантії Землі. Вчені не поділилися своїми припущеннями щодо того, як олівін з'явився на поверхні Марса, але не виключено, що вони зроблять це незабаром.