Публікація письменника викликали жваву дискусію, під час якої користувачі пропонували різні варіанти походження такого незвичайного каменю. Оскільки в давні часи на Марсі було достатньо рідкої води, можна припустити, що плавні лінії каменю надала рідина мільярди років тому.

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Цікаво й те, що NASA публікує знімки Марса у відкритому доступі, але Андерсон заявив, що на його адресу надійшло повідомлення про необхідність припинити протиправні дії від компанії, яка стверджує, що має NFT-токен, що підтверджує право на володіння знімком незвичайного каменю.

Погляньте на цей чудовий камінь, який вчора марсохід Curiosity знайшов на Марсі,

– додав Андерсон до опублікованих знімків.



Камінь незвичної форми виявлений на Марсі / Фото Nasa / Twitter @PaulHammond51

Що могло спричинити появу такого каменю на Марсі

Вчені, які займаються дослідженням Марса, дійшли висновку, що мільярди років тому кратерні озера були звичайним явищем на Червоній планеті. Коли води в кратері ставало дуже багато, вона перевалювалася через край, внаслідок чого відбувалися масштабні повені, що прорізали річкові русла.

В наші дні на висушеній вітрами поверхні Марса все ще можна побачити виразні сліди давніх річок. Цілком може виявитися, що знайдений марсоходом камінь був відшліфований однією з таких течій мільярди років тому.