Ровер Curiosity відобразив зафіксував красиву "квітку" на Марсі

Марсохід Curiosity продовжує надсилати на Землю чудові знімки поверхні Червоної планети. Цього разу до об'єктиву його камери потрапив крихітний мінерал у формі квітки, ширина якої всього 1 сантиметр.

Попри те, що цей об'єкт дуже нагадує земний корал, він не живий організм і подібні утворення не вперше зустрічаються на Марсі. Curiosity зняв незвичайний мінерал поблизу гори Еоліда, яка також відома як гора Шарпа.

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Ц е центральний пік величезного кратера Ґейла, вивченням якого зайнятий марсохід Curiosity з моменту свого прибуття в 2012 році.

Фото мінералу

Опубліковане NASA зображення сформоване з кількох знімків. Можливість формування складових фотографій дозволяє створювати значно детальніші зображення марсіанської поверхні.

На думку дослідників, незвичайний камінь утворився з мінералів, що випали в осад з води, якої було в достатку на Марсі в давнину. За час свого перебування в кратері Ґейла Curiosity вдалося виявити кілька подібних мінеральних утворень, що не викликає особливого подиву, оскільки в давнину це місце могло бути величезним озером.



Фото мінералу у формі квітки на поверхні Марса поблизу кратера Ґейла / Фото NASA

Цікаво, але попередник Curiosity ровер Opportunity у 2004 році виявив на рівнинній місцевості поблизу марсіанського екватора кілька сферичних об'єктів блакитно-сріблястого відтінку, за що пізніше їх назвали "марсіанською чорницею". На думку вчених, такий колір об'єкти отримали через те, що в їхньому складі переважає гематит, один з різновидів оксиду заліза. Водночас марсіанська "квітка", яку вдалося зняти Curiosity, має склад і колір практично ідентичні породам, що його оточують.