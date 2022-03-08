Попри те, що цей об'єкт дуже нагадує земний корал, він не живий організм і подібні утворення не вперше зустрічаються на Марсі. Curiosity зняв незвичайний мінерал поблизу гори Еоліда, яка також відома як гора Шарпа.
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Ц е центральний пік величезного кратера Ґейла, вивченням якого зайнятий марсохід Curiosity з моменту свого прибуття в 2012 році.
Фото мінералу
Опубліковане NASA зображення сформоване з кількох знімків. Можливість формування складових фотографій дозволяє створювати значно детальніші зображення марсіанської поверхні.
На думку дослідників, незвичайний камінь утворився з мінералів, що випали в осад з води, якої було в достатку на Марсі в давнину. За час свого перебування в кратері Ґейла Curiosity вдалося виявити кілька подібних мінеральних утворень, що не викликає особливого подиву, оскільки в давнину це місце могло бути величезним озером.
Фото мінералу у формі квітки на поверхні Марса поблизу кратера Ґейла / Фото NASA