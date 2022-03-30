Россграм ще не встиг запуститись, а ним уже скористалися шахраї: надурили 100 тисяч людей

Шахраї ніколи не сплять – шукають нових способів заробити легких грошей і часом роблять це краще, ніж офіційні джерела. Зловмисники надурили 100 тисяч росіян за допомогою російського аналога Instagram.

Россграм, який і сам є дешевою підробкою зі стоків, підробили. Фейковий додаток завантажили тисячі користувачів.

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Біда до росіян прийшла не одна

Коротко нагадаємо: російський суд визнав компанію Meta екстремістською і заблокував її соцмережу Instagram на всій території Росії. Одразу кілька компаній кинулися наввипередки створювати власні аналоги, намагаючись першими зайняти звільнену нішу й переманити аудиторію, яка досі влаштовує масові ридання на камеру в TikTok, поховавши свої блогерські заробітки. Наразі таких розробок три:

Перегони ж виграли шахраї. Вони запустили свій додаток-копію Россграму і встигли розповсюдити його на значну кількість людей. Як повідомляють джерела в мережі, фейк завантажили понад 100 000 користувачів, тоді як оригінал, якщо його можна взагалі так назвати, ще навіть не вийшов у широкий доступ. Ймовірно, підробка пробула в Play Маркеті досить довгий час.

Ті, хто завантажив несправжній Россграм, при його запуску одразу ж отримували пропозицію участі в акції з призами. Пройшовши процес реєстрації в акції й натиснувши на посилання, усі персональні дані, включно з платіжними, відправлялися прямо до шахраїв. Скільки наївних користувачів попалися на обман, невідомо.



Фальшивий розіграш у фальшивому додатку Россграм пропонує виграти понад 500 одиниць комп'ютерної та мобільної техніки або 1000 грошових призів – від 10 до 10 000 доларів. Для цього потрібно лише "відкрити правильну подарункову коробку", на що дається три спроби / Скриншот iguides

Зараз підробку вже видалили. Однак в Google Play залишається ще одна. Вона називається "Росграм" – з одною буквою "с". Її завантажили понад 10 тисяч разів.

Повноцінний запуск Россграму повинні були провести 28 березня, запросивши стати першими тестувальниками відомих блогерів, однак цього не відбулося. Чому – не відомо. Можемо лише припустити, що ніхто з місцевих інтернет-зірок не захотів мати нічого спільного з цим фарсом, який розробники називають аналогом Instagram. Ймовірно, новий сервіс матиме певний успіх серед звичайних росіян – про це говорить той факт, що підробку завантажили 100 000 разів. Усі ці люди є потенційними користувачами нової соцмережі.