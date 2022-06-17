Як повідомляє 24 канал, 16 червня 2022 року МКС довелося ухилятися від космічного сміття. Небезпечне зближення станції з об'єктом прогнозувалося о 00:50 за київським часом 17 червня – на відстані 285 метрів.

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Зрештою було ухвалено рішення скоригувати орбіту станції і зробили це шляхом активації двигунів російського вантажного корабля "Прогрес МС-20", пристикованого до службового модулю "Зірка" російського сегмента МКС.

Двигуни корабля пропрацювали майже 275 секунд, а величина імпульсу склала 0,5 м/с. В результаті середня висота орбіти станції збільшилася приблизно на 890 метрів.

Пізніше керівник "Роскосмосу" Дмітрій Рогозін прокоментував ситуацію.

Підтверджую, що о 22:03 за московським часом двигунами російського транспортного вантажного корабля "Прогрес МС-20" проведено позаплановий маневр ухилення Міжнародної космічної станції від небезпечного зближення з фрагментом космічного апарату "Космос-1408".

Де взялися уламки супутника

Річ у тім, що уламки російського супутника "Космос-1408" утворилися внаслідок випробування російської протисупутникової ракети, яку запустили 2021 року. Тоді Росія наплювавши на міжнародні домовленості знищила супутник утворивши на орбіті хмару неконтрольованих уламків не всі з яких вдалося відслідкувати.

Ще тоді міжнародна спільнота попереджала про небезпеку такого кроку, але Росія цинічно відкидала усі попередження зазначавши, що "все контролює", та ми добре знаємо, чого варті такі заяви країни-терориста. Як наслідок, хмара космічного сміття на орбіті планети регулярно становить загрозу для МКС та екіпажу, який там перебуває.

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Росія загрожує світу

Ще після знищення супутника представник Держдепартаменту США Нед Прайс заявив, що дії Росії загрожують довгостроковій стійкості космічного простору, а також демонструють нещирість заяв щодо протидії розміщенню зброї у космосі.

У Пентагоні вважають, що протисупутникова зброя, яка розробляється в Росії, може становити загрозу для США та інших країн.