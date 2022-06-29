У спробі залякати країни НАТО "Роскосмос" опублікував супутникові знімки важливих об'єктів на території низки держав. Очевидно, таким чином російське відомство планувало продемонструвати, що воно уважно стежить за учасниками альянсу.

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Характерною ознакою усіх знімків є напис "Зйомка Ресурс-П. Усі права захищені. Роскосмос 2022". Одразу здається, що перед вами найсвіжіші дані, як мінімум кількамісячної давнини, однак на практиці виявилося, що вік деяких знімків 4 роки і більше.

Що не так зі знімками

Брехня розвіюється практично одразу ж, як тільки ви вирішите порівняти опубліковані зображення з аналогічними на сервісі Google Earth. Різниця між фотографіями "Роскосмосу" та актуальним станом речей разюча.

Одним із найсвіжіших знімків є фото Пентагона, яке було зняте до лютого 2021 року. Помітити це можна завдяки будівлі в нижній частині фото, яку розібрали весною 2021 року.

Фото штаб-квартири НАТО у Брюсселі також не найсвіжіше. Знімок зроблений влітку 2020 року. Висновок про це можна зробити завдяки даху фабрики морозива поряд – з 2020 року вона вже встигла "обрости" сонячними панелями, тоді, як на знімку "Роскосмосу" їх немає.

Штаб-квартира НАТО у Брюсселі

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Найстарішими виявилися фото Лондона – їм приблизно 5 років. Відколи "Роскосмос" востаннє "пильно стежив" за містом, там встигли збудувати аж цілу нову будівлю Бібліотеки Ламбетського палацу.

Також на "найсвіжіших та актуальних" фото, за якими російський супутник, вочевидь, відправлявся у минуле, можна помітити будівництво музею Футуризму у Берліні, яке закінчили у 2018 році.