"Роскосмос" покинув проєкт місячної орбітальної станції Gateway від NASA

У Роскосмосі заявили, що для збереження науково-технологічного потенціалу освоєння далекого космосу фахівці російської корпорації продовжують аналізувати прогрес NASA у вивченні Місяця і будівництва місячної станції Gateway.

Джерело: 24 канал

У 2017 році Росія і США підписали угоду про співпрацю по створенню міжнародної навколомісячної станції, а фахівці "Роскосмосу" отримали завдання на виконання певних розробок. У 2018 році була створена група проєкту Gateway, де російські представники виступали у ролі спостерігачів.

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Раніше Роскосмос планував розширити свою участь у проєкті, але пізніше NASA взагалі виключило представників Росії з обговорення цій темати і видалило держкорпорацію з інформаційних розсилок проєкту, обговорень та позбавило доступу до матеріалів і досліджень.

Ситуацію з припиненням участі російських фахівців у проєкті місячної орбітальної станції NASA також підтвердив глава "Роскосмосу" Дмитро Рогозін. Правда він зазначив, що "Роскосмос" ніколи не входив в експертну групу зі створення місячної орбітальної станції NASA. Сам проєкт Рогозін назвав "нецікавим і повністю американським з обмеженою участю зовнішніх партнерів" (попри те, що до проєкту входять японська JAXA та європейська ESA).

Ця заява Рогозіна пролунала у відповідь на інформацію про те, що нібито представників Росії в односторонньому порядку виключили з експертної групи з обговорення перспектив створення навколомісячної станції Gateway.

Плани "Роскосмосу" на дослідження Місяця

"Роскосмос" працює над власними планами з дослідження Місяця і навіть збирається незабаром почати використанням автоматичних апаратів і роботів з елементами штучного інтелекту. У 2019 Рогозін розповів, що російські космонавти побувають на Місяці в 2030 році.

У листопаді 2020 року зі звіту Управління генерального інспектора NASA стало відомо, що місячна станція Lunar Gateway не буде готова до 2024 року, коли в рамках програми "Артеміда" планується перша місія з астронавтами на Місяць.