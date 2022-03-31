Роскомнагляд звинуватив YouTube в інформаційній війні проти Росії

Роскомнагляд планує найближчим часом скласти стосовно американської компанії Google LLC два адміністративні протоколи через те, що відеохостинг YouTube відмовився видаляти матеріали відповідно до вимог Генеральної прокуратури Росії.

Про це повідомляє 24 канал з посиланням на російський регулятор Роскомнагляд. Останній звинувачує платформу у тому, що та не видалила інформацію екстремістського характеру.

Не пропустіть YouTube заблокував кримського окупанта Аксьонова – тепер він вимагає заблокувати YouTube

Відеохостинг YouTube, що належить американській ІТ-компанії Google LLC, став одним із ключових майданчиків, що беруть участь в інформаційній війні проти Росії. Американська платформа відверто сприяє поширенню брехливого контенту, що містить недостовірну суспільно значиму інформацію про хід спеціальної військової операції в Україні, що дискредитує Збройні сили Російської Федерації,

– заявили у Роскомнагляді.

Зокрема у заяві відомства окупантів мовиться про матеріали на яких начебто зафіксовані насильницькі дії щодо російських військовослужбовців, а також різноманітні "матеріали екстремістських організацій "Правий сектор", націоналістичний полк "Азов" та інші".

Що "загрожує" компанії Google

Російське законодавство передбачає за не видалення подібних "протиправних" матеріалів штраф до 8 мільйонів рублів, а у разі повторного вчинення адміністративного правопорушення розмір штрафу може бути збільшений до 20% річного виторгу компанії.

Як Росія збирається стягувати штраф з американської компанії Google LLC – невідомо.