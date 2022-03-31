Про це повідомляє 24 канал з посиланням на російський регулятор Роскомнагляд. Останній звинувачує платформу у тому, що та не видалила інформацію екстремістського характеру.

Не пропустіть YouTube заблокував кримського окупанта Аксьонова – тепер він вимагає заблокувати YouTube

Відеохостинг YouTube, що належить американській ІТ-компанії Google LLC, став одним із ключових майданчиків, що беруть участь в інформаційній війні проти Росії. Американська платформа відверто сприяє поширенню брехливого контенту, що містить недостовірну суспільно значиму інформацію про хід спеціальної військової операції в Україні, що дискредитує Збройні сили Російської Федерації,

– заявили у Роскомнагляді.

Зокрема у заяві відомства окупантів мовиться про матеріали на яких начебто зафіксовані насильницькі дії щодо російських військовослужбовців, а також різноманітні "матеріали екстремістських організацій "Правий сектор", націоналістичний полк "Азов" та інші".

Що "загрожує" компанії Google

Російське законодавство передбачає за не видалення подібних "протиправних" матеріалів штраф до 8 мільйонів рублів, а у разі повторного вчинення адміністративного правопорушення розмір штрафу може бути збільшений до 20% річного виторгу компанії.

Як Росія збирається стягувати штраф з американської компанії Google LLC – невідомо.