Відомство, яке відповідає за цензуру в російському інфопросторі, неодноразово попереджало ресурс про можливість блокування. Адже, на його думку, сайт містить деякий заборонений на території Росії контент.

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Чому заблокували DeviantArt

Починаючи з третього серпня російські користувачі більше не можуть відвідувати майданчик. Представник Роскомнадзора прокоментував ситуацію:

Адміністрація ресурсу DeviantArt проігнорувала в черговий раз вимоги Роскомнадзора і у відведений термін не обмежила доступ до небезпечного, в першу чергу для дітей, контенту. 3 серпня Роскомнадзор обмежив доступ до ресурсу DeviantArt,

– цитує російське видання Interfax.

Загалом сайт отримав 145 вимог про видалення "заборонених матеріалів, що містять дитячу порнографію, суїцидальний і пронаркотичний контент". Судячи з усього, не виконав жодну.