Відомство, яке відповідає за цензуру в російському інфопросторі, неодноразово попереджало ресурс про можливість блокування. Адже, на його думку, сайт містить деякий заборонений на території Росії контент.
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Чому заблокували DeviantArt
Починаючи з третього серпня російські користувачі більше не можуть відвідувати майданчик. Представник Роскомнадзора прокоментував ситуацію:
Адміністрація ресурсу DeviantArt проігнорувала в черговий раз вимоги Роскомнадзора і у відведений термін не обмежила доступ до небезпечного, в першу чергу для дітей, контенту. 3 серпня Роскомнадзор обмежив доступ до ресурсу DeviantArt,
– цитує російське видання Interfax.
Загалом сайт отримав 145 вимог про видалення "заборонених матеріалів, що містять дитячу порнографію, суїцидальний і пронаркотичний контент". Судячи з усього, не виконав жодну.
Що таке DeviantArtЦе велика онлайн-галерея і спільнота для художників, фотографів, ілюстраторів, письменників з елементами соціальної мережі. Вона дозволяє публікувати свої роботи і отримувати на них відгук у вигляді коментарів.
Роскомнадзор уже не вперше блокує DeviantArt. У 2014 році ресурс було заблоковано за 12 ілюстрацій, які не сподобались цензорам. Проте після петиції на сайті Change.org з вимогою зняти блокування, яку підписали близько двох тисяч користувачів, Роскомнадзор скасував обмеження.