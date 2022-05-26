"Роскомнадзор" заблокував польський сервіс для вирішення домашніх завдань: що сталося

Польський сервіс для вирішення домашніх завдань Brainly потрапив до списку заборонених у Росії. Окупантам не сподобалася позиція компанії щодо війни в Україні.

Проєкт Brainly являє собою платформу для спільного навчання і має філіали у багатьох країнах. Зокрема російський його філіал називається "Знания". На наш ринок компанія не виходила, хоча сайт усе одно доступний для користувачів з України однією з визначених мов, серед яких української немає.

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Що відомо

На платформі школярі можуть поставити питання, що стосуються їхніх домашніх завдань і отримувати достовірну відповідь від своїх однолітків, вчителів або батьків. За власними даними Brainly, кількість активних користувачів платформи "Знания" по всьому світу – 350 мільйонів на місяць. З них 45 мільйонів припадають саме на Росію, Казахстан, Україну і Білорусь. Конкретних даних лише по Росії немає, тому неясно, якими будуть втрати бази відвідувачів.

Запис про блокування з'явився в реєстрі "Роскомнадзора" для перевірки обмеження доступу до сайтів і сторінок сайтів.

Причина блокування – ст. 15.3 Закону "Про інформацію, інформаційні технології та Про захист інформації", в якому описано порядок блокування сайтів, які містять "недостовірну інформацію, заклики до масових заворушень, екстремізму та участі в незаконних масових акціях".

Як пояснює Brainly, платформа відмовилася видалити інформацію, яка стосується війни Росії проти України, яку перша називає "спецоперацією", оскільки вважає, що це суперечить місії сервісу ділитися знаннями.

Очевидно, що ми не будемо виконувати цю вимогу. Видалення такого вмісту з нашої бази знань суперечило б нашій місії та порушило б обіцянку Brainly нашим користувачам, які покладаються на платформу для пошуку перевіреної інформації, щоб прискорити розуміння та навчання,

– йдеться у заяві компанії.

Росія не любить правду

Конкретною причиною блокування стала стаття, опублікована на сервісі. У ній компанія відповідає на питання "Що сталося в Україні після 24.02.2022?" і вже зібрала десятки мільйонів переглядів. Такий показник компанія пояснює тим, що багато "типових" місць, де громадяни Росії могли б отримати цю інформацію, опинилися під блокуванням, бо суперечать офіційній позиції тоталітарного путінського уряду. Тому стаття почала стрімко підійматись у позиціях в результатах пошуку.

Після вторгнення Росії в Україну ми вирішили збільшити видимість відповідей, пов’язаних з цією війною, на нашій платформі, надаючи розширений доступ до нецензурованої інформації про конфлікт, його історичний контекст та поточну міжнародну відповідь,

– йдеться у коментарі Brainly, котра стверджує, що не прагне отримати від цього прибуток і навіть вимкнула з початку березня всю рекламу та платежі на "Знания.com".

Тепер пропагандисти окупантів закрили й цю лазівку. Однак сайт все ще доступний через VPN.