Російські пропагандистські ЗМІ повідомляють, що роботу соцмережі Instagram на території Росії було обмежено після того, генпрокуратура звернулася з відповідною вимогою до "Роскомнадзору". Про блокування повідомив російський регулятор.

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Відомство заявило, що вдалося до блокування соцмережі Instagram через заклики до насильства проти росіян.

У соціальній мережі Instagram поширюються інформаційні матеріали, які містять заклики до здійснення насильницьких дій щодо громадян Російської Федерації, зокрема військовослужбовців,

– зазначили окупанти.

Meta хочуть визнати екстремістською організацією

Нагадаємо, що раніше в Росії вже заблокували роботу Facebook та Twitter. Крім того, сьогодні генпрокуратура звернулася до слідчого комітету Росії з вимогою визнати компанію Meta екстремістською та повністю заборонити її діяльність в країні.

Проти компанії Цукерберга вже відкрили кримінальну справу. Вона звинувачується у "незаконних закликах до насильства щодо громадян Росії з боку співробітників компанії".

Цікаво, що для Путіна страшнішими виявилися не санкції США чи ЄС, які боляче вдарили по його народу, а дозвіл Meta на словесні побажання йому смерті.