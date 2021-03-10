В Росії перестали працювати сайти низки державних органів. Все тому, що Роскомнадзор вирішив сповільнити роботу Twitter. Зокрема, збій виник у роботі сайтів Кремля, уряду, МВС, Держдуми і навіть Роскомнадзора.

Як свідчить сервіс Downdetector, на території Росії відбуваються також збої в роботі YouTube, Google, Яндексу тощо.

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В "Ростелекомі" кажуть, що причиною збоїв були проблеми у функціонуванні обладнання. Там додають, що 93% їхніх користувачів не можуть підключитися до інтернету, у 4% спостерігається збій у роботі всіх сервісів, 1% відчуває проблему з телебаченням.

Конфлікт з Twitter

Найбільш очевидною причиною є боротьба Роскомнадзор з соцмережею Twitter. Вранці 10 березня регулятор сповільнив роботу соціальної мережі. Більше того, надалі Twitter можуть повністю заборонити в країні.

Офіційно це рішення у Роскомнадзорі пояснюють тим, що соцмережа, начебто, поширює заборонений контент і навіть після звернення відмовляється його видалити. У відомстві навіть надали точні цифри щодо виявленого забороненого контенту: