Росію звинуватили в кібератаках на супутниковий інтернет, зокрема технологію Starlink

Росію звинуватили в масованій кібератаці на українську супутникову інтернет-мережу. Ілон Маск опублікував статтю Reuters, згадавши у коментарі про атаки на Starlink. Окупанти традиційно все заперечують.

Для початку зазначимо, що сама технологія супутникового інтернету не є чимось новим. Вона існує вже кілька десятиліть і Starlink у цьому плані не був першим. Однак такий зв'язок завжди був резервним рішенням на випадок проблем з оптоволоконним з'єднанням через меншу швидкість та інші складнощі використання. На момент масового вторгнення російських військ 24 лютого, Україна користувалася послугами супутникового інтернету Viasat.

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Як Росія почала кібервійну

Заяви з цього приводу зробили у вівторок Сполучені Штати, Великобританія, Канада, Естонія і Європейський союз. За даними їхньої розвідки, Росія стояла за масованою кібератакою на супутникову інтернет-мережу, яка вивела з ладу десятки тисяч модемів на початку нового вторгнення в Україні 24 лютого.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що кібератака, яка сталася якраз в той момент, коли російська бронетехніка вторглася в Україну, була спрямована "на порушення українського командування і контролю під час вторгнення , і ці дії мали побічні наслідки для інших європейських країн".

, і ці дії мали побічні наслідки для інших європейських країн". Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трас назвала злам супутникового інтернету "навмисним і зловмисним", а Рада ЄС заявила, що це викликало невибіркові перебої зв'язку в Україні та декількох державах-членах ЄС.

Відключення Viasat KA-SAT називають найпомітнішою кібератакою цієї війни. Вона "спричинила негайні наслідки для користувачів супутникового інтернету по всій Європі".

Британський національний центр кібербезпеки (NCSC) також повідомляє, що основною метою російської атаки були українські військові, але вона також порушила роботу вітряних електростанцій та інтернет-користувачів у Центральній Європі.

Пошкоджені модеми доводилося замінювати вручну. Директор Агентства національної безпеки США з кібербезпеки Роб Джойс пояснив Reuters, що це не було схоже на звичайний збій, при якому достатньо відключити модем і знову підключити його, просто перезавантаживши.

Вони були у важкому стані. Їх довелося повернути на завод, щоб їх замінили,

– каже Роб Джойс.

Ця атака, кажуть експерти, була спрямована саме на українських військових і спричинила "величезні втрати в зв'язку на самому початку війни". Вона порушила зв'язок між державними установами, підприємствами та користувачами в Україні. Точні наслідки досі невідомі.

Росія, як завжди, ні в чому не винна

Росія заперечує звинувачення про причетність до кібератак. Посольство окупантів у США назвало абсурдними твердження Держдепартаменту США про причетність Москви до кібератак на об'єкти критичної інфраструктури України. Слова рашистських чиновників цитує пропагандистське видання ТАСС.

Звернули увагу на заяву Держдепартаменту про нібито причетність Росії до кібератак на об'єкти критичної інфраструктури України. Подібні твердження абсурдні й відірвані від реального стану справ. Наша країна ніколи не займалася кіберагресією. Це суперечить принциповій позиції Росії. Ми віддані використанню інформаційно-комунікаційних технологій виключно на благо розвитку світової спільноти. Росія готова до рівноправного, професійного і неполітизованого діалогу зі США щодо широкого кола актуальних питань інформаційної безпеки. Ми зберігаємо відкритими канали для практичної взаємодії. Нашим американським колегам про це відомо,

– йдеться у коментарі російської дипмісії.

При цьому представники Росії заявляють, що у Держдепартаменті не хочуть визнавати, що США є одним з головних джерел глобальних кіберзагроз.

Саме з американської території проводиться найбільше комп'ютерних атак на об'єкти критичної інфраструктури в інших країнах, у тому числі Росії. Тільки за останні пів року наші компетентні відомства направили близько 500 повідомлень про шкідливу активність з юрисдикції Сполучених Штатів,

– додають там.

Що каже Ілон Маск

Ілон Маск, котрий на самому початку нового вторгнення російських військ надав Україні тисячі терміналів Starlink та включив доступ до свого супутникового інтернету для українців, прокоментував публікацію Reuters у своєму твітері.

Поки що Starlink чинив опір російській кібервійні, спробам заглушення та зламу, але вони нарощують свої зусилля,

– написав підприємець.

Це не перші подібні заяви. В інтерв'ю Матіасу Депфнеру, гендиректору німецького видавництва Axel Springer, Маск висловлював думку, що Росія може спробувати знищити супутники Starlink на орбіті. Однак SpaceX знає, що робити у такому випадку.