Росію тимчасово відсторонили від участі у проєктах CERN

У зв'язку з нападом на Україну керівництво Ради Європейської організації ядерних досліджень (CERN) вирішило на невизначений час заморозити участь Росії у спільних проєктах. Заборона стосується як співпраці з владою країни-окупантки, так і з тамтешніми інститутами.

CERN та Росія

Співпраця з CERN почалася ще за часів СРСР, коли радянські фізики приїжджали працювати на прискорювачах і запрошували іноземних учених брати участь у власних проєктах.

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Після розвалу СРСР співпраця CERN та Росії регулювалася підписаною у 1993 році двосторонньою угодою. Вчені та інженери з Росії брали участь у створенні Великого адронного колайдера (ВАК), на якому згодом також могли ставити експерименти під час спільних робіт.

Офіційно статус Росії у CERN – спостерігач. Заявка на асоційоване членство була подана у 2012 році, але її відкликали у 2018 році. Країну та вчених не допустили бути присутніми на засіданнях Ради навіть без права вирішального голосу, а також не дозволили брати участь у тендерах на постачання обладнання.

Чому це важливо

Рада CERN у своїй резолюції заявила, що сприятиме ініціативам, спрямованим на підтримку українських дослідників та українських проєктів у галузі фізики високих енергій. При цьому Росія на невизначений термін позбавляється свого статусу спостерігача в організації, жодні нові проєкти з країною та російськими організаціями не можуть бути розпочаті. У документі зазначається, що менеджмент CERN дотримуватиметься режим міжнародних санкцій, накладених на Росію.

Крім того, спільнота CERN збирає гроші , які будуть направлені безпосередньо до Представництва Червоного Хреста в Україні. Ці гроші допоможуть задовольнити потреби населення, включаючи невідкладну медичну допомогу, психологічну підтримку, донорство крові, роздачу продуктів, води та інших предметів першої необхідності.

, які будуть направлені безпосередньо до Представництва Червоного Хреста в Україні. Ці гроші допоможуть задовольнити потреби населення, включаючи невідкладну медичну допомогу, психологічну підтримку, донорство крові, роздачу продуктів, води та інших предметів першої необхідності. Директорат CERN виділятиме з бюджету організації пожертвування, зроблені персоналом.

Асоціація персоналу CERN також зробить фінансовий внесок у зібрані гроші.

Припинення співпраці CERN з Росією – важливий сигнал. Це свідчить про те, що увесь світ включно з науковою спільнотою прагне відокремитися від держави-терориста та не мати з нею нічого спільного навіть попри тимчасові незручності та ризики для себе.

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