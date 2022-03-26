Російську "Лабораторію Касперського" внесли до переліку компаній, які загрожують безпеці США

Федеральна комісія зі зв’язку Сполучених Штатів Америки внесли російську компанію "Лабораторія Касперського" до переліку таких, що загрожують національній безпеці країни.

Окрім Kaspersky Lab бюро громадської безпеки та внутрішньої безпеки Федеральної комісії зі зв'язку США (FCC) додало до переліку небезпечних компаній і China Telecom (Americas) Corp та China Mobile International USA Inc.

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Реакція "Лабораторії Касперського"

Звісно ж російська компанія одразу відреагувала на такий крок з боку FCC. На думку Kaspersky Lab це політично мотивоване рішення.

"Лабораторія Касперського" розчарована рішенням Федеральної комісії з комунікацій США заборонити використовувати певні федеральні субсидії на телекомунікаційні системи на придбання продуктів та сервісів "Лабораторії Касперського". Це рішення засноване не на технічній оцінці товарів компанії, а було прийнято з політичних мотивів. Це фундаментально не відповідає підходу, якого ми дотримуємось,

– зазначили у компанії.

Водночас в "Лабораторії Касперського" зауважили, що готові співпрацювати з держорганами США та відповісти на будь-які питання з боку регуляторів.

Що потрібно знати про Kaspersky Lab

"Лабораторія Касперського" – це міжнародна група компаній з центральним офісом в Москві, що спеціалізується на розробці програмного забезпечення. Компанія є найбільшим в Європі виробником систем захисту від шкідливого і небажаного програмного забезпечення, хакерських атак і спаму.

У липні 2012 року журнал Wired опублікував статтю журналіста Ноа Шахтмана, в якій Касперський звинувачувався у співпраці з російськими спецслужбами.

У березні 2015 року видання Bloomberg опублікувало статтю, де автори Кароль Матлак, Мішель Райлі і Джордан Робертсон знову звинувачують Лабораторію у співпраці з російськими шпигунами, і в однобічному, вибірковому висвітленні географії хакерських загроз у своїх звітах, а також в особистих зв'язках Євгена Касперського з КГБ, а пізніше з ФСБ.

5 жовтня 2017 року видання The Wall Street Journal повідомило, що російські хакери отримали доступ до файлів американського Агентства національної безпеки завдяки антивірусу "Лабораторії Касперського".

Щодо останнього інциденту, то джерела газети розповіли, що співробітник АНБ скопіював на персональний комп'ютер засекречену інформацію для роботи вдома. На його комп'ютері був встановлений антивірус "Касперського", що і дозволило хакерам отримати доступ до цієї інформації. Інцидент стався в 2015 році. Незабаром після цього співробітника відсторонили від посади.

Завдяки отриманій інформації російські хакери дізналися, як працює американська система кібер-шпигунства і, ймовірно, тепер має кращі можливості для захисту від нього.