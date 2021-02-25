У Російському сегменті МКС знайшли не менше шести тріщин

Корпус російського модуля "Зірка" на Міжнародній космічній станції може мати щонайменше шість тріщин, з яких відбувається витік повітря. Першу з них планується остаточно закрити на наступному тижні. Про це повідомляють російські ЗМІ після перемовин "Роскосмосу" з екіпажем орбітальної станції.

Раніше ми вже повідомляли про виявлення двох тріщин на борту МКС, які російські космонавти намагалися безуспішно виявити та ліквідувати. Відомо лише що вони у російському модулі "Зірка".

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Епопея з тріщинами на МКС

Перша тріщина довжиною близько 4,5 см була виявлена ​​у проміжній камері модуля "Зірка" у жовтні минулого року. Зараз вона закрита тимчасовою латкою з гуми та алюмінієвої фольги. У середу космонавти виявили зону другої можливої ​​тріщини та закрили її декількома шарами плівки, щоб точно визначити, чи є у цьому місці витік повітря.

В ході перемовин екіпажу з Землею космонавти зазначили, що проведуть обстеження тріщини номер три, поруч зі стикувальним вузлом. На п'ятницю заплановано обстеження ще трьох зон де можлививй витік повітря.

Коли все почалося

Вперше невеликий витік повітря на МКС був виявлений ще ​​у вересні 2019 року. Минулого року російські космонавти знайшли одну тріщину у проміжній камері модуля "Зірка" і тимчасово закрили її. Через негерметичність, яка еквівалентна отвору діаметром 0,2 мм, тиск повітря на МКС почав опускатися на 0,4 мм ртутного стовпчина на добу.