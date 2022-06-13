У російського замінника McDonald's "вкрали" домен і тепер продають за 300 мільйонів

Після вторгнення Росії в Україну McDonald`s зупинив діяльність на ринку окупанта, а згодом оголосив про повний вихід, продавши бізнес місцевій компанії. Остання оголосила нову назву ресторанів, але одразу зіткнулася з проблемою.

Нагадаємо, тепер ресторани називатимуться "Вкусно и точка" (Смачно і крапка). На новому логотипі зображені дві помаранчеві палички, що зображують картоплю-фрі, та червона точка, що символізує бургер. Перші 15 закладів почали працювати відучора, з 12 червня. За два місяці збираються повернути до життя всі 850 "точок", обіцяючи зберегти меню та смак страв.

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Скільки просять за адресу

Ще за два дні до того як новий власник бізнесу оголосив про ребрендинг, хтось зареєстрував домен, що повністю відповідає новій назві – "vkusno-i-tochka.ru".

Сталося це 10 червня, а вже сьогодні на сайті магазину доменів Ru-Сenter з'явилося оголошення про продаж імені.

Вказана вартість – 298 700 000 рублів.

Адреса сайту оплачена на рік уперед, а дані власника приховані для користувачів. Таким чином ніхто не дізнається, кому зараз належить доменне ім'я, але ясно, що стався ранній витік інформації, який і дозволив заздалегідь зареєструвати сайт.

Зараз на ньому знаходиться набір кулінарних рецептів, але що найцікавіше, публікації датуються березнем та квітнем.

Зрозуміло, що нинішні власники хотіли заробити легких грошей способом, який давно й надійно працює по всьому світу. Річ у тім, що багато компаній, заходячи на той чи інший ринок, відкривають сайт місцевою мовою та на місцевому домені. Вони зацікавлені в тому, щоб адреси були однаковими по всьому світу, відрізняючись лише доменом – com, ua, uk, de тощо. При цьому вони мають бути короткими й читабельними, щоб легко запам'ятовуватись. І якщо така комбінація адреси та домену в країні вже зареєстрована, бренди готові щедро платити за їхній викуп. Тому хитрі "бізнесмени" заздалегідь займають за собою вигідні назви, розраховуючи колись на цьому заробити.

Однак цього разу, судячи з усього, нічого не вийде. У пресслужбі "Вкусно и точка" повідомили, що на етапі вибору назви нової мережі ресторанів викупили низку інших доменних імен під зареєстровані варіанти назв. Проте "vkusno-i-tochka.ru" купувати не збиралися. Таким чином сайт російського аналога McDonald's матиме іншу адресу сайту.