З російського розділу Apple App Store зникли майже 7 тисяч застосунків

За результатами досліджень компанії Sensor Tower, після початку війни в Україні з російського розділу App Store було видалено 6 982 застосунки для iPhone та iPad.

Загалом ці програми були встановлені в Росії близько 218 мільйонів разів – приблизно 3% від загальносвітового числа встановлень (6,6 мільярда) додатків на пристрої Apple. Варто зазначити, що після вторгнення Росії в Україну чимало компаній оголосили про те, що йдуть з російського ринку.

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Відтак низка додатків стала недоступною для росіян. З 24 лютого до 14 березня обсяг видаленого ПЗ виріс на 105 %. Аналогічна картина за ці періоди спостерігається і за білоруським розділом.

Хто видалив свої додатки з російського App Store

Зокрема, свої програми видалили виробник напоїв Coca-Cola та бренд одягу H&M. З магазину Apple також зникли офіційні програми спортивних асоціацій NFL, NBA, WWE, а також каналів Eurosport. Розробники мобільних ігор також приєдналися, включаючи Zynga, Supercell, Take-Two (Rockstar Games).

Фінська студія Supercell, що належить китайській Tencent, оголосила про свій відхід з російського та білоруського ринків 9 березня – з App Store зникли Brawl Stars, Clash of Clans, Clash Royale та Hay Day.

Одна тільки Clash of Clans була встановлена ​​росіянами 36 мільйонів разів. До цієї статистики увійшли і iOS, і Android.

Аналогічні кроки за 2 дні до цього зробила Take-Two: росіяни та білоруси, зокрема, втратили доступ до серії GTA.

8 березня від російської та білоруської аудиторії відмовилася компанія Zynga зі своєю колекцією, до якої входять мобільні хіти Farmville 3, Harry Potter: Puzzles & Spells, Empires & Puzzles, Solitaire та Zynga Poker.

Слідом за призупиненням діяльності в Росії клієнтський додаток з App Store видалила платформа Netflix, те ж таки зробили сервіси для знайомств Bumble і Badoo.

4 березня Microsoft оголосила про припинення нових продажів товарів та сервісів у Росії. Після цього компанія видалила з магазину Apple такі програми як Solitaire, Majong, Wordament і навіть Minecraft (останній поки що доступний у Google Play Маркеті), хоча серед робочих додатків продовжують лідирувати Word, Office, Excel, PowerPoint, Teams і Outlook.

Google також запровадила деякі обмеження для росіян, призупинивши діяльність рекламної платформи та відключивши монетизацію на YouTube. Однак досі доступні її програми "Документи", "Таблиці", "Презентації", "Асистент", "Календар", "Диск", One та Keep.

Про припинення діяльності також оголосила Adobe, підкріпивши свою заяву видаленням додатків Photoshop та Illustrator з російського App Store, хоча Adobe Reader залишається доступним і займає 15-те місце в робочому чарті магазину.

Російський розділ магазину Apple також втратив програми IMDb, Trivago, The Weather Channel від IBM, спортивні трансляції DAZN та сервіси Google Home.

Якщо брати до уваги категорії, то найбільше додатків App Store зникли з таких розділів: