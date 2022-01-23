Російського космонавта не пустили у США: раніше той незаконно відвідував Крим

У США відмовилися видавати візу російському космонавту Миколі Чубу. Проблеми з оформленням документів могли виникнути, оскільки раніше він відвідував окупований Крим.

На це у своєму телеграм-каналі 22 січня поскаржився Дмитро Рогозін, очільник "Роскосмосу". Він пояснив, що Чуб мав проходити у США підготовку до польоту в космос.

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Рогозін каже про "небезпечний прецедент"

Через те, що космонавту відмовили у видачі візи, Рогозін вже надіслав запит очільнику NASA. "Так не годиться", – бідкався він. Згодом глава "Роскосмосу" висловився на цю тему знову. "Нам ніколи не спадала на думку ідея відмовити у візі комусь з американських астронавтів, що прямували у Зоряне містечко на підготовку до космічного польоту", – поспішив запевнити він.

Те, що влада США зробила з візою нашого космонавта – це небезпечний прецедент для співпраці на Міжнародній космічній станції,

– пригрозив Рогозін.

Все – через візити в окупований Крим

Як пише російське видання ТАСС, посилаючись на свої джерела, Вашингтон ухвалив рішення про відмову щодо візи "без пояснення причин". Водночас у телеграм-каналі Alpha Centauri стверджують, що причиною такого рішення можуть бути незаконні візити Чуба в окупований Крим.

Російський космонавт їздив на півострів у 2017 та 2018 роках. "Це один із небагатьох космонавтів, які вирішили порушити правила перетину кордону з Україною. А це вже кілька років є неофіційною причиною відмови у виданні візи", – мовиться у дописі.

Коротко про Миколу Чуба

Джерело: "Вікіпедія"

37-річний російський космонавт. Досвіду космічних польотів наразі немає. Раніше працював генеральним директором компанії "Спейс Ту".

Наразі проходить підготовку в складі дублюючого екіпажу космічної експедиції МКС-68 та основного екіпажу МКС-69.

У 2022 році мав би провести 5 тижнів у Космічному центрі імені Ліндона Джонсона у США, аби ознайомитися з американським сегментом МКС.

Чи можуть у Вашингтоні змінити рішення

Пізніше у телеграм-каналі додали, що наразі, за неофіційними даними, у США розглядають 3 варіанти розвитку подій. Перший полягає у тому, щоб видати росіянину візу в звичному режимі. Другий – у тому, аби видати документ пізніше (тоді космонавт не встигне вчасно пройти підготовку до польоту). Врешті, йому таки можуть відмовити у візі повторно. Наразі більш імовірними є нібито другий та третій сценарії.

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