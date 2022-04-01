Російський Яндекс без технологій: компанії прогнозують проблеми уже через рік

Усі підрозділи Яндекса опинилися під загрозою нестачі обладнання. Через санкції компанія втратила доступ до напівпровідникової продукції. Великі проблеми прогнозують уже за рік-півтора.

Яндекс починався як пошукова система. Сьогодні компанія "обросла" величезною кількістю продуктів і навіть випускає власні пристрої. Схоже, триватиме це недовго.

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Що відомо

Як пише джерело, компанія вже зараз стикається з нестачею обладнання через американські санкції.

У найближчі рік-півтора у Яндекса може виникнути явна нестача напівпровідникової продукції, необхідної для серверів, які компанія використовує для забезпечення свого бізнесу.

Про це конфіденційно повідомили одразу дві особи, які безпосередньо поінформовані про ситуацію.

За їхніми словами, санкції щодо технологій подвійного призначення (тобто тих, що мають як військове, так і комерційне застосування) особливо вдарили по підрозділу безпілотних автомобілів Яндекса.

Втім, брак серверного обладнання, як вважають експерти, може позначитися на роботі всієї компанії: від пошуковика та хмарного бізнесу до сервісів "Яндекс.Музика" та "Яндекс.Маркет".

Цілком імовірно, що це призведе до великих структурних змін у компанії. Їй доведеться відмовитись від певної кількості проєктів, щоб зберегти на плаву хоч щось.

Зараз Яндекс випускає "розумні" колонки, роботів для доставки їжі, підтримує голосового асистента Алісу, який за можливостями не уступає, а в дечому й перевершує західні аналоги, володіє проєктами таксі, доставки їжі, музики, маркетплейса, екосистемою хмарних сервісів (сховище, пошта, перекладач, новини, карти) тощо. Тепер компанія буде змушена обирати.

Якщо підсумувати, то чим менше продуктів і послуг надає компанія, тим менші податки вона в результаті сплатить у російський бюджет і тим менше грошей Путін матиме на фінансування війни проти України,