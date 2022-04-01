Яндекс починався як пошукова система. Сьогодні компанія "обросла" величезною кількістю продуктів і навіть випускає власні пристрої. Схоже, триватиме це недовго.
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Що відомо
- Як пише джерело, компанія вже зараз стикається з нестачею обладнання через американські санкції.
- У найближчі рік-півтора у Яндекса може виникнути явна нестача напівпровідникової продукції, необхідної для серверів, які компанія використовує для забезпечення свого бізнесу.
- Про це конфіденційно повідомили одразу дві особи, які безпосередньо поінформовані про ситуацію.
- За їхніми словами, санкції щодо технологій подвійного призначення (тобто тих, що мають як військове, так і комерційне застосування) особливо вдарили по підрозділу безпілотних автомобілів Яндекса.
- Втім, брак серверного обладнання, як вважають експерти, може позначитися на роботі всієї компанії: від пошуковика та хмарного бізнесу до сервісів "Яндекс.Музика" та "Яндекс.Маркет".
Цілком імовірно, що це призведе до великих структурних змін у компанії. Їй доведеться відмовитись від певної кількості проєктів, щоб зберегти на плаву хоч щось.
Зараз Яндекс випускає "розумні" колонки, роботів для доставки їжі, підтримує голосового асистента Алісу, який за можливостями не уступає, а в дечому й перевершує західні аналоги, володіє проєктами таксі, доставки їжі, музики, маркетплейса, екосистемою хмарних сервісів (сховище, пошта, перекладач, новини, карти) тощо. Тепер компанія буде змушена обирати.