Такий висновок можна зробити з заяви голови "Роскосмосу" Дмитра Рогозіна. Прямо він про це не сказав, однак його слова про ракету "Ангара" на це натякають.

Цікаво Щось пішло не так: російський військовий супутник зійшов з орбіти й згорів у атмосфері

Росія запускає не супутники, а муляжі

Коротко нагадаємо:

30 квітня для російського Міноборони запустили начебто військовий супутник "Космос-2555".

Майже одразу, як заявляли джерела, щось пішло не так: об'єкт не зміг втримати орбіту й почав зближуватись із Землею.

18 травня, він остаточно зійшов з орбіти й згорів у атмосфері, так і не зробити ніяких орбітальних маневрів.

Тепер стає ясно, чому: ніяких завдань для нього й не планувалося, бо це був макет.

У нашому попередньому матеріалі ми писали, що астроном Джонатан МакДоуелл, у твітері припустив, що супутник може бути несправжнім. Його припущення виявилось правдою.

Учора, 19 травня, російське пропагандистське видання "ТАСС" опублікувало матеріал із таким заголовком: "Рогозін заявив, що "Ангара" більше не буде виводити макети, пуски будуть із супутниками".

Які ж висновки можна зробити з цього заголовку? Перш за все, ми знаємо, що саме ракета "Ангара" вивела на орбіту об'єкт, який згодом згорів у атмосфері Землі. Формулювання, яке використав Рогозін, дає зрозуміти, що всі попередні запуски відбувалися саме з муляжами.

Більше масогабаритні макети запускати не будемо, коли супутники будуть готові, тоді будуть пуски,

– сказав рашистський політик, у руках котрого знаходиться космічне агентство.

За його словами, зараз ракети знаходяться на космодромі та "запускатимуться за оперативною потребою". На якому етапі виготовлення перебувають самі супутники неясно. Достеменно невідоме навіть їхнє призначення. Якщо їхня збірка ще не завершена, то існує шанс, що технологічні санкції заблокують їхнє подальше створення.

Інший бік медалі

Однак завжди варто пам'ятати про головний атрибут росіянина, а особливо рашиста – брехню. Не можна відкидати варіант, що це все-таки був справжній супутник, який мав працювати. Однак через збій чи якусь поломку все пішло не за планом, і Рогозіну довелося виправдовуватися перед народом, заявляючи, що в атмосфері згоріли не мільйони рублів платників податків, а муляж.

Навряд чи ми дізнаємося, що насправді сталося. Однак 24 канал продовжує слідкувати за ситуацією, яка за будь-якого стану справ є програшною для Росії.

Під час запуску Дмитро Рогозін широко розрекламував цю місію, заявивши, що на корпус ракети нанесено літеру Z – головний символ російського вторгнення в Україну. Опісля відомство повідомляло про успішний вихід на цільову орбіту. Про входження об'єкта в атмосферу планети повідомляло не тільки командування повітряно-космічної оборони Північної Америки (NORAD), а й численні приватні спостерігачі за супутниками й астрономи. Росія ж мовчала.