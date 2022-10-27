На офіційному сайті виробника більше немає раніше присутніх там регіонів Росія і Білорусь, замість них використовується прапор СНД. При цьому представник бренду заявив, що компанія "не дає коментарів у РФ, оскільки вона естонська".

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Що відомо

Прапор Росії зник із сайту Inoi в проміжку між 31 березня і 5 вересня, свідчать архівні копії. На офіційному сайті VVP Group (виступає офіційним постачальником бренду) зараз також відсутня інформація про представництво в Росії, карта сайту веде на сторінку Казахстану та Узбекистану. Попри це, пристрої Inoi, як і раніше, можна купити в російських магазинах.

Вихід Inoi з Росії навряд чи вплине на ринок загалом, оскільки частка компанії була мінімальною. Оскільки компанія не дає коментарів, неясно, чому було прийнято таке рішення. Імовірно це спроба дистанціюватися від війни, яку розпочала Росія проти України, щоб уникнути проблем з іноземними партнерами та поставками. А це їй дійсно потрібно, адже, хоч свій перший смартфон вона й випустила на російській ОС, він провалився в продажах і компанія переключилась на Android-смартфони китайської збірки.

Загалом це перший відомий випадок, коли російський бренд покидає країну під час війни та починає всіляко від неї відхрещуватися. Чи стане це прикладом для інших, покаже час.