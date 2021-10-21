Рішення забороняє компанії ввіз, продаж і навіть зберігання на території Росії деяких смартфонів, випущених з 2017 року. До санкційного списку потрапили навіть останні новинки Galaxy Z Flip та Galaxy Z Fold.

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Чому заборонили смартфони

Причина криється у позові швейцарської компанії Sqwin SA, яка раніше висунула вимогу про заборону платіжного сервісу Samsung Рау у Росії. На думку позивача, використана корейською компанією технологія порушує його патент.

Як відомо, у липні суд заборонив Samsung Electronics і її російському представництву "Самсунг Електронікс Рус Компані" використання на території країни продукції, що підтримує сервіс Samsung Рау. Тоді суд не вказав конкретні моделі, що підлягають забороні, тому Sqwin SA подала клопотання про уточнення. Після цього суд 19 жовтня опублікував додаткові вимоги.

Заборона Samsung Рау у Росії:

У матеріалах Роспатенту уточнюється, що автором винаходу є Віктор Гульченко, який проживає у Швейцарії, а власником патенту – компанія Sqwin SA.

Датою реєстрації патенту вказується 23 квітня 2019 року, при цьому дата початку відліку його дії – 2 грудня 2013 року.

Сервіс Samsung Pay запустили у 2015 році, а в Росії він з'явився через рік. Сьогодні платіжна система є третьою за популярністю в країні.

Суд, задовольняючи позов Sqwin SA, погодився з твердженням позивача, що використання Samsung Рау порушує його права на винахід "Система електронних платежів".

Згідно з описом винаходу, він належить "до засобів для проведення онлайнового платежу із застосуванням мобільного пристрою покупця і касової системи продавця". Таке формулювання ставить під загрозу й інші подібні сервіси – Apple Pay та Google Pay.

Samsung вже оскаржила рішення суду, тому поки що воно не набрало чинності.