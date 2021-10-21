Рішення забороняє компанії ввіз, продаж і навіть зберігання на території Росії деяких смартфонів, випущених з 2017 року. До санкційного списку потрапили навіть останні новинки Galaxy Z Flip та Galaxy Z Fold.
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Чому заборонили смартфони
Причина криється у позові швейцарської компанії Sqwin SA, яка раніше висунула вимогу про заборону платіжного сервісу Samsung Рау у Росії. На думку позивача, використана корейською компанією технологія порушує його патент.
Заборона Samsung Рау у Росії:
- У матеріалах Роспатенту уточнюється, що автором винаходу є Віктор Гульченко, який проживає у Швейцарії, а власником патенту – компанія Sqwin SA.
- Датою реєстрації патенту вказується 23 квітня 2019 року, при цьому дата початку відліку його дії – 2 грудня 2013 року.
- Сервіс Samsung Pay запустили у 2015 році, а в Росії він з'явився через рік. Сьогодні платіжна система є третьою за популярністю в країні.
- Суд, задовольняючи позов Sqwin SA, погодився з твердженням позивача, що використання Samsung Рау порушує його права на винахід "Система електронних платежів".
- Згідно з описом винаходу, він належить "до засобів для проведення онлайнового платежу із застосуванням мобільного пристрою покупця і касової системи продавця". Таке формулювання ставить під загрозу й інші подібні сервіси – Apple Pay та Google Pay.
Samsung вже оскаржила рішення суду, тому поки що воно не набрало чинності.