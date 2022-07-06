Імпортозаміщення провалилося: російський "смартфон" AYYA T2 можуть не випустити

Після повномасштабного вторгнення в Україну та накладених на Росію санкцій, низка виробників смартфонів покинули ринок країни-агресора. У Росії намагалися удати, що все гаразд, адже є власний "смартфон" AYYA. Тепер же повідомляється, що виробник "зіткнувся зі складнощами при розробці смартфона AYYA другого покоління – моделі T2".

Нагадаємо, "захищений", як наголошує виробник корпорація "Ростех", смартфон AYYA T1 надійшов у продаж у жовтні 2021 року. Він обладнаний процесором MediaTek Helio P70, має 4 Гбайти оперативної пам'яті та накопичувач на 64 Гбайт. В ролі операційної системи виступає покалічений андроїд під назвою "Аврора". Будь-які коментарі тут зайві...

Не пропустіть Чому не можна спати з телефоном під подушкою – яка в цьому небезпека

Особливістю AYYA T1 є функції відключення камери та мікрофона, яка "забезпечує підвищений рівень приватності"… у Росії. Причому в такому режимі пристрій залишає користувачу можливість доступу до Інтернету, застосування месенджерів та запуску програм – справжнісінька інновація!

Що по AYYA T2

Передбачалося, що модель AYYA T2 дебютує цього року. Однак, як тепер стало відомо, у "Ростеху" виникли труднощі з постачанням процесорів "Скіф" для нового апарату. Виготовленням цих чіпів мала займатися тайванська компанія TSMC, яка припинила співпрацю з російськими партнерами через те, що Росія розгорнула повномасштабну війну з Україною.

Крім того, у розробника виникли проблеми з адаптацією "Скіфів" для проєкту AYYA: перегрів процесорів ускладнив подальше створення смартфона. Таким чином, доля AYYA T2 зараз перебуває під питанням. Ймовірно ґаджет вже зовсім скоро здійснить негативний вихід на ринок.

Читайте на сайті Не всі зможуть купити смартфони серії Xiaomi 12S: компанія розчарувала фанатів

Насправді створити щось власне та якісне без допомоги інших країн чи без відвертих крадіжок в Росії практично не реально, але це нікого не дивує. Таким чином чергова спроба імпортозаміщення та створення ґаджета "аналогов которому..." ну ви зрозуміли, провалилася.