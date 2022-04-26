Російський смартфон AYYA став мемом, але не став популярним: скільки пристроїв продали
Джерело:TJournal
На початку березня мережею поширювалося відео в якому російська депутатка Марія Бутіна розповіла росіянам, що ніякі айфони їм непотрібні, адже є AYYA T1. Ролик розібрали на меми, а от смартфони брати не захотіли.
Смартфону не допоміг навіть вихід з ринку найпопулярніших конкурентів і дефіцит їхніх пристроїв у магазинах. Попри цілковитий провал AYYA, компанія, відповідальна за випуск цього непотребу, планує й надалі розвивати проєкт.
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Скільки смартфонів AYYA продали
Смартфон від компанії "Смартекосистема", що належить до державної "Ростех", побачив світ у жовтні 2021 року, але з того часу було продано лише 370 штук.
- Працює AYYA T1 на процесорі MediaTek Helio P70 і операційній системі Android 11.
- Розробники позиціювали смартфон як пристрій для конфіденційного спілкування, що виключає збір особистих даних.
- На ділі ця заява виявилась лише маркетинговим ходом, адже вся його "конфіденційність" полягає не у спеціальних програмних рішеннях проти хакерів, а в додатковій кнопці, яка одним натисканням вимикає мікрофон та камеру. У такому разі втрачається основна функція – функція телефона. Вимкнувши мікрофон, користувача, звісно, не підслухає "підступний Госдеп", але й співрозмовник нічого не почує.
- Останнім часом ціну на пристрій знизили з 40 до 20 тисяч рублів. Та навіть це не зробило купівлю привабливішою в очах росіян.
У "Ростеху" ж гордо заявляють, що розпродали всю першу партію.
У нових поставках процесор планують замінити на російського "Скіфа". Зазначимо, що він виготовлений за дуже застарілою 28-нанометровою технологією, яка використовувалась виробниками у 2010-2013 роках. Тому від AYYA T2 варто очікувати відповідного рівня продуктивності й енергоспоживання. Android же замінять на "Аврору", яку розробляють уже не один рік.
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