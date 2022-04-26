Смартфону не допоміг навіть вихід з ринку найпопулярніших конкурентів і дефіцит їхніх пристроїв у магазинах. Попри цілковитий провал AYYA, компанія, відповідальна за випуск цього непотребу, планує й надалі розвивати проєкт.

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Скільки смартфонів AYYA продали

Смартфон від компанії "Смартекосистема", що належить до державної "Ростех", побачив світ у жовтні 2021 року, але з того часу було продано лише 370 штук.

Працює AYYA T1 на процесорі MediaTek Helio P70 і операційній системі Android 11.

Розробники позиціювали смартфон як пристрій для конфіденційного спілкування, що виключає збір особистих даних.

На ділі ця заява виявилась лише маркетинговим ходом, адже вся його "конфіденційність" полягає не у спеціальних програмних рішеннях проти хакерів, а в додатковій кнопці, яка одним натисканням вимикає мікрофон та камеру. У такому разі втрачається основна функція – функція телефона. Вимкнувши мікрофон, користувача, звісно, не підслухає "підступний Госдеп", але й співрозмовник нічого не почує.

Останнім часом ціну на пристрій знизили з 40 до 20 тисяч рублів. Та навіть це не зробило купівлю привабливішою в очах росіян.

У "Ростеху" ж гордо заявляють, що розпродали всю першу партію.

У нових поставках процесор планують замінити на російського "Скіфа". Зазначимо, що він виготовлений за дуже застарілою 28-нанометровою технологією, яка використовувалась виробниками у 2010-2013 роках. Тому від AYYA T2 варто очікувати відповідного рівня продуктивності й енергоспоживання. Android же замінять на "Аврору", яку розробляють уже не один рік.

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