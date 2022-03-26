Російський "Мегафон" виключили з міжнародної асоціації операторів мобільного зв'язку

Глобальна асоціація операторів зв'язку та виробників обладнання GSMA повідомила про виключення російської компанії "Мегафон", яка вступила до цієї організації в 1995 році.

Хто такі GSMA

GSMA – найбільше міжнародне об'єднання операторів та виробників обладнання, що діє з 1995 року. Найважливішим напрямком діяльності GSMA є вироблення та визначення технічних стандартів. Наприклад, асоціація вирішує, які технології ляжуть в основу мереж мобільного зв'язку наступних поколінь.

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Виключення Мегафону з асоціації

Про виключення російського оператора з асоціації повідомляють російські ЗМІ з посиланням на відповідне повідомлення GSMA.

Інформуємо, що "Мегафон" більше не є членом GSMA,

– стверджується у повідомленні асоціації.

В асоціації перебувають понад тисяча компаній та організацій з усього світу. З російських компаній крім "Мегафону" членами асоціації є:

МТС;

"Білайн";

та Tele2.

Звісно представники російського оператора "щиро здивовані" такому рішенню GSMA і зазначають, що такий "крок не має жодних правових підстав". Також у "Мегафоні" зазначили, що розглядають варіанти відновлення свого статусу в асоціації.

"Мегафон" виключили з переліку роумінгових операторів

Одночасно з виключенням "Мегафону" GSMA повідомила, що виключила російського оператора з так званого "переліку роумінгових партнерів" (Roaming partner listing, RPL). На жаль, поки що це не свідчить про відключення "Мегафону" від міжнародного роумінгу, оскільки роумінгові угоди телеком-оператори укладають самостійно з кожним партнером. Однак, це може слугувати сигналом для операторів, який підштовхне їх до розірвання цих угод в найближчому майбутньому.

Як щодо інших операторів

На жаль, зараз немає жодної інформації щодо виключення інших російських операторів з асоціації GSMA. Принаймні поки що жоден з інших російських операторів членів асоціації не повідомив про отримання такого повідомлення. В тім це не означає, що вони не отримають таку звістку у майбутньому.