Як повідомляє 24 канал, командир 67-ї експедиції Міжнародної космічної станції (МКС) Олег Артем'єв збив пішохода "в умовах обмеженої видимості". Про це "Роскосмос" розповів у своєму телеграмі.

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Аварія сталася поза зоною пішохідного переходу "на погано освітленій дорозі", повідомили у відомстві. Зазначається, що Артем'єв був тверезий, викликав на місце події лікарів.

"Роскосмос" ідентифікував пішохода як Анатолія Уронова, який, за даними російських так званих ЗМІ, був керівником проєкту в навчальному центрі "Зоряне містечко" у Москві. Про це розповів російський космічний журналіст Анатолій Зак.

Якщо вам цікавий стан пішохода, то він наразі перебуває у лікарні "з переломами".

Чи мав право Артем'єв сідати за кермо

Олег Артем'єв нещодавно повернувся на Землю після 6 місячного перебування на МКС. Він приземлився 29 вересня на борту космічного корабля "Союз" у Казахстані разом з двома іншими космонавтами.

Космонавти, які щойно повернулися з космосу, зазвичай мають кілька тижнів відпочинку від водіння авто на тлі рецензованих досліджень, які показують, що їхня здатність кермувати автомобілем знижується.

Раффі Куюмджян, льотний хірург канадського астронавта Кріса Хедфілда під час його місії 2012-13 років, сказав, що типовий резидент космічної станції, який перебуває на шестимісячній місії, може відновити водіння приблизно через три тижні, в залежності від медичного дозволу.

Артем'єв приземлився 20 днів тому і, ймовірно, мав би слідувати медичним рекомендаціям свого лікаря, перш ніж сідати за кермо.

Антиукраїнська пропаганда у космосі

Олег Артем'єв став відомий більш широкому загалу після того, як долучився до поширення російської пропаганди прямо на борту МКС. Російське космічне агентство опублікувало 4 липня дві фотографії у своєму Telegram-каналі, на яких Артем'єв разом з колегами Денисом Матвєєвим та Сергієм Корсаковим на борту МКС позують з прапорами самопроголошених республік.

NASA спершу отримувалася від коментування цієї події, але згодом, після чималої критики все ж засудило такий крок "Роскосмосу". Зокрема відомство різко засудило дії трьох російських космонавтів на борту станції.

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Варто зазначити, що робочі відносини між відомствами збереглися протягом усієї війни, навіть попри те, що екс-глава "Роскосмосу" Дмітрій Рогозін відкрито погрожував можливим виходом із партнерства по МКС, а Росія жартувала про те, що американський астронавт може опинитися у відкритому космосі.

А проте, нещодавно NASA та SpaceX доправили російську космонавтку Анну Кікіну на Міжнародну космічну станцію на борту космічного корабля Crew Dragon в рамках програми перехресних польотів. Ці польоти, щоправда, були узгоджені задовго до повномасштабного нападу Росії на Україну.