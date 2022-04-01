Російський канал Царьград відсудив у Google мільярд рублів і передав їх на війну проти України
Джерело:Російський "Интерфакс"
Пропагандистський телеканал "Царьград", акаунт якого раніше забанив YouTube, стверджує, що відсудив у Google один мільярд рублів. Їх передали російській армії для фінансування війни проти України.
Як стверджує джерело, виплата є наслідком судового позову, який подав "Царьград" проти Google. Путінські пропагандисти погрожують: якщо американська компанія продовжить ігнорувати місцеве законодавство, то "через рік штраф буде вимірюватися в мільярдах доларів".
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Що відомо
- Позов подали з вимогою зняти блокування з YouTube-каналу.
- Google, як можна зрозуміти, програв справу. Суд також відхилив касаційну скаргу компанії на рішення попередніх інстанцій.
- У пресслужбі телеканалу заявили, що отримані гроші будуть спрямовані на військові потреби. Традиційно пропагандисти називають це "спеціальною операцією".
- Таким чином представники каналу прямо визнали фінансування тероризму, масових убивств та руйнувань, яких завдає Україні та українцям російська армія.
- Керівництво Царьграду планує стягувати з Google нові суми, в тому числі й за кордоном, якщо компанія не відновить YouTube-канал.
Нагадаємо, 28 липня 2020 року телеканал "Царьград" повідомив, що його аккаунт на YouTube заблокований. У пресслужбі Google пояснили це санкціями: засновник Костянтин Малофєєв з 2014 року перебуває під санкціями США. У серпні 2020 року до арбітражного суду Москви надійшов позов про відновлення акаунта й відшкодування недоотриманих коштів від монетизації контенту.