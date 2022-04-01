Російський канал Царьград відсудив у Google мільярд рублів і передав їх на війну проти України

Пропагандистський телеканал "Царьград", акаунт якого раніше забанив YouTube, стверджує, що відсудив у Google один мільярд рублів. Їх передали російській армії для фінансування війни проти України.

Як стверджує джерело, виплата є наслідком судового позову, який подав "Царьград" проти Google. Путінські пропагандисти погрожують: якщо американська компанія продовжить ігнорувати місцеве законодавство, то "через рік штраф буде вимірюватися в мільярдах доларів".

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Що відомо

Позов подали з вимогою зняти блокування з YouTube-каналу.

Google, як можна зрозуміти, програв справу. Суд також відхилив касаційну скаргу компанії на рішення попередніх інстанцій.

У пресслужбі телеканалу заявили, що отримані гроші будуть спрямовані на військові потреби. Традиційно пропагандисти називають це "спеціальною операцією".

Традиційно пропагандисти називають це "спеціальною операцією". Таким чином представники каналу прямо визнали фінансування тероризму, масових убивств та руйнувань, яких завдає Україні та українцям російська армія.

Керівництво Царьграду планує стягувати з Google нові суми, в тому числі й за кордоном, якщо компанія не відновить YouTube-канал.

Нагадаємо, 28 липня 2020 року телеканал "Царьград" повідомив, що його аккаунт на YouTube заблокований. У пресслужбі Google пояснили це санкціями: засновник Костянтин Малофєєв з 2014 року перебуває під санкціями США. У серпні 2020 року до арбітражного суду Москви надійшов позов про відновлення акаунта й відшкодування недоотриманих коштів від монетизації контенту.