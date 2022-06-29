У Росії, яка повсякчас виступає проти комп'ютерних ігор, хочуть створити власний ігровий рушій

Попри те, що російські депутати щоразу звинувачують комп'ютерні ігри в усіх проблемах підлітків та збираються їх забороняти, ті ж самі депутати вже закликають створити свій ігровий рушій на кшталт Unreal Engine та Unity.

Дивну, як для російської влади, ідею, висунув заступник голови комітету Держдуми з інформаційної політики, інформаційних технологій та зв'язку Антон Горєлкін у своєму Telegram-каналі. За словами депутата, створення рушія має стати пріоритетним завданням у частині державної підтримки вітчизняного ігрового ринку.

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Чергова російська ідея

Ігровий рушій – це базове програмне забезпечення будь-якої комп'ютерної гри. Він відповідає за її технічну сторону. Депутат Горєлкін, як виявилось, занепокоєний, що гра Atomic Heart базується на ігровому рушії Unreal Engine американської компанії Epic Games, що приєдналася до санкцій проти Росії.

– комп'ютерна гра, яку розробляє російська студія Mundfish у жанрі пригодницького шутера він першої особи. Події гри відбуваються в альтернативній версії СРСР, де відбулося повстання роботів.

Atomic Heart розробляється на ігровому движку Unreal Engine, що належить американській компанії Epic Games. На початку березня вона приєдналася до санкцій проти Росії та припинила продаж своїх ігор. Доступ до рушія для російських розробників поки що зберігається, але будь-якої миті може бути припинений. Та ж історія з іншим стандартом ігрової індустрії – рушієм Unity, який також належить американцям,

– бідкається Горєлкін.

При цьому він зазначає, що конкурентоздатних аналогів у Росії немає, тому потрібно терміново створювати власний рушій. На його думку, це має бути open-source рішення, яке російський геймдев зможе безкоштовно використати для своїх проєктів.

Варто зазначити, що створення нового рушія вимагає часу. Наприклад, Unreal Engine 4 розробляли з 2003 по 2014 рік. Тому сподіватися на швидке рішення Росії не варто.