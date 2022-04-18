Російський аналог Google Play виявився вже існуючим переробленим магазином додатків

Напередодні в Росії представили альтернативний магазин застосунків для Android-смартфонів – RuMarket. Магазин, який повинен був стати російським замінником Google Play виявився дещо зміненою копією вже існуючого каталогу додатків F-Droid.

Як відомо, росіянам погано дається створення чогось нового. Вони воліють вкрасти вже готовий продукт та представити його, як щось своє й оригінальне.

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Що не так з російським аналогом Google Play

Після аналізу APK файлу застосунку завантаженого з офіційного сайту проєкту, стало відомо, що клієнт міститься безліч незалучених у додатку згадок F-Droid. У коді RuMarket, зокрема, вдалося знайти посилання на форум F-Droid та його репозиторій у GitLab.

Окрім згадок у вихідному коді, на офіційному сайті RuMarket була виявлена ​​сторінка для додавання RuMarket до каталогу клієнта F-Droid.

Таким чином російські "розробники" порушують умови ліцензії F-Droid GNU GPL V3. Відповідно до них, сторонні розробники вправі змінювати клієнт F-Droid на власний розсуд, проте крім бінарного файлу вони мають опублікувати вихідні коди клієнта, а цього зроблено не було.

Раніше в Росії також створили дешеву копію Instagram. Російський замінник "аналогів якому немає" Россграм наповнений стоковими елементами завантажили тисячі користувачів. Незадовго після цього цим скористалися шахраї обдуривши 100 тисяч користувачів.