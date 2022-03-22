Російським ЗМІ заборонили показувати логотипи Meta, Facebook та Instagram

Російським засобам масової інформації заборонили демонструвати логотипи компанії Meta Platforms Inc., а також соціальних мереж Facebook та Instagram, що належать їй.

Таку вимогу для російських ЗМІ висуває Роскомнагляд. Після визнання компанії Meta екстремістською у Росії відомство оприлюднило відповідну заяву.

Важливо Meta визнали у Росії екстремістською організацією

Не допускається демонстрація у російських ЗМІ логотипу організації Meta Platforms Inc. і соціальних мереж, що належать їй Facebook та Instagram,

– мовиться у повідомленні.

Варто зазначити, що це правило поширюється не лише на ЗМІ – демонстрація зазначених логотипів заборонена всім у Росії.

Крім того, російські ЗМІ зобов'язані будуть маркувати Meta Platforms Inc. як заборонену в країні організацію. Зазначимо, що обов'язковим маркуванням для ЗМІ стане після того, як російський Мін'юст включить Meta до переліку екстремістських організацій.

Також Facebook та Instagram виключать із російського реєстру соціальних мереж. Компанія Meta при цьому буде виключена із переліку іноземних осіб, які провадять діяльність в інтернеті.

Чому соцмережі Meta заборонили у Росії

Генпрокуратура вимагала визнати Meta "екстремістською організацією" після того, як компанія перестала видаляти в деяких країнах загрози та заклики до насильства щодо російських військових, які почали з'являтися у соцмережах Facebook та Instagram.

Користувачі могли висловлювати побажання смерті Володимиру Путіну та Олександру Лукашенку, однак ця заборона тривала не довго.