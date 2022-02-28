Підтримки можуть позбавити і вже наявні програми. За даними видання, розробники вже почали публікувати у соціальних мережах висловлювання про можливу заборону використання російськими програмістами їхнього коду.

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Як це вплине на Росію

Хоча відкрите ПЗ може вільно використовуватися розробниками, автори коду можуть самостійно встановлювати правила використання своїх розробок, у тому числі відмовити у праві їх застосування з тих чи інших причин.

Крім того, справді великих компаній, що надають ліцензії Open Source чимало, включаючи таких гігантів, як Mozilla та Apache.

Варто наголосити, що створених виключно в Росії рішень буде недостатньо, а деякі програмні продукти взагалі не мають аналогів. Понад 85% російського ПЗ, яке дає право на доступ до держзакупівель, у тій чи іншій формі використовує відкритий код. Наприклад, на ньому створені практично всі ОС на платформі Linux, які поставляються багатьом корпоративним клієнтам і державним відомствам, включаючи силові.

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