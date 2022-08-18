Онлайн-кінотеатри росії масово втрачають фільми та серіали, хоча запевняли, що цього не буде

Онлайн-кінотеатри та стрімінг-сервіси росії намагалися переконати своїх користувачів, що, хоча доступу до нових серіалів та фільмів більше не буде, старі все ж залишаться. Останні дані свідчать, що це не так.

Як повідомляють російські ЗМІ, з бібліотек сервісів почали зникати старі фільми та серіали зарубіжного виробництва. У найбільшому російському відеосервісі "Кінопоіск" більше не можна подивитися такі фільми, як "1+1", "Інтерстеллар", "Володар Перснів", "Маска", серіал "Друзі" та навіть бразильський серіал "Клон".

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Що відомо

Виявилось, що все не так, як обіцяли своїм користувачам компанії, запевняючи, що санкції не зачеплять старі стрічки. Тепер вони коментують, що контракти на показ фільмів та серіалів поступово закінчуються, а продовжувати їх стало набагато складніше, ніж раніше, і тепер цей процес займає більше часу.

Придбавши в каталог фільм чи серіал, відеосервіси підписують договір із правовласником на певний термін. У поточних умовах продовження угод займає більше часу, наприклад, проєкти таких студій, як Warner Bros. і Disney дійсно можуть бути поки недоступні,

– кажуть представники "Кінопоіска".

Однак разом із тим, деякі студії не відмовились навіть від продажу в росію нового контенту, не кажучи вже про старий. Так, 22 серпня на сервісі вийде приквел "Гри престолів", серіал "Дім Дракона".

Аналітики поки не прогнозують спаду в кількості користувачів онлайн-кінотеатрів, однак очікують падіння темпів їх зростання з 65 відсотків у 2021 році до 12 відсотків тепер. Сервіси почали більше концентруватися на російському контенті, не маючи змоги закупити новинки європейських та американських кінокомпаній.