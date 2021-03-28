Російських хакерів підозрюють в атаці на комп'ютери членів німецького уряду

Комп'ютери як мінімум семи членів бундестагу і 31 депутата регіональних парламентів атакували невідомі хакери. У цих діях підозрюють групу Ghostwriter, яку пов'язують з Росією.

Зловмисники розсилали фішингові листи зі шкідливими посиланнями. Якщо жертва переходила за ними, хакери отримували доступ до облікових записів чиновників.

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Що відомо про атаку

Як повідомляє німецьке видання Spiegel, більшість атак відбулась на комп'ютери членів керівної коаліції, серед яких блок ХДС/ХСС і Соціал-демократичної партії. Крім того, атаці піддалися і політичні активісти в Гамбурзі і Бремені.

Наразі невідомо, чи просочились якісь дані.

Ghostwriters зазвичай спеціалізується на поширенні дезінформації. Дослідники американської компанії з кібербезпеки FireEye стверджують, у вересні 2019 року вони отримали доступ до одного з балтійських ресурсів, після чого опублікували фейкову новину про наругу солдатів НАТО над єврейським кладовищем в Литві.

У повідомленні від 7 червня 2018 року зазначено, що литовську дитину нібито переїхав танк НАТО. А 28 березня 2017 року у фейковому звіті офіцер німецького бундесверу, який дислокувався в НАТО в Литві, був звинувачений у тому, що він російський шпигун. Також хакери розповсюджували сфальсифіковані листи та цитати від генералів НАТО.

За даними FireEye, Ghostwriters ведуть подібну діяльність з 2017 року, орієнтуючись в основному на аудиторію в Литві, Латвії та Польщі. Угруповання налаштовує жителів цих країн проти НАТО. Саме цей факт призвів до висновку американської компанії про зв'язок Ghostwriters з російським спецслужбами.