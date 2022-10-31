Sony повертається, Huawei тікає: що відбувається на російському техноринку

Російські ЗМІ пишуть про нібито повернення Sony на ринок Росії. Пропагандисти заявляють, що деякі магазини відновили продаж сертифікованих PlayStation 5. Тим часом компанія Huawei навпаки збирається покинути країну.

Пропагандистське видання "Ізвєстія" опублікувало матеріал, в якому розповідає, що продаж сертифікованих консолей PlayStation 5 для місцевого ринку є офіційними поставками від Sony, а не паралельним імпортом (через інші країни). У продажу також з'явилися нові ігри, які офіційно в Росії не виходили.

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PlayStation 5 знову в Росії

У продажу на "Яндекс Маркеті", Ozon, Wildberries і Techline24 були виявлені версії консолі, сертифіковані "Ростестом". Сертифікація означає, що конкретний пристрій поставляється самим виробником та призначений для продажу в Росії. Крім того, він може обслуговуватись в офіційних сервісних центрах. Цікаво, що ціна PlayStation 5 не відрізняється від тієї, яка була до виходу Sony з ринку Росії.

Представники Techline24 запевнили, що приставки, представлені на їхньому сайті, сертифіковані "Ростестом" і це недавня поставка .

. У пресслужбі Wildberries повідомили, що PlayStation 5 на маркетплейсі продають підприємці, які встигли завезти ці приставки раніше .

. Представники "Яндекс Маркета" також підтвердили наявність таких консолей.

При цьому мова не обов'язково йде про повернення компанії на ринок. Консолі міг завезти один із дистриб'юторів – партнерів Sony. Сама компанія ситуацію не коментує, тому сказати більш точно не можна. Коментарів не дає і "Ростест".

Huawei нарешті наважилась?

Ті ж "Ізвєстія також пишуть, що компанія Huawei, яка раніше поступово зменшувала свої поставки, тепер узагалі припинила ввіз пристроїв до Росії та планує повністю покинути її ринок найближчим часом. Китайський виробник продавав окупантам смартфони, планшети, навушники, телевізори та інші пристрої. Крім того, він був постачальником телекомунікаційного обладнання.

Джерела, близькі до стільникових операторів, начебто підтвердили виданню цю інформацію. Вони також уточнили, що в разі відходу Huawei з Росії пристрої цієї компанії будуть ввозитися в країну методом паралельного імпорту. Huawei нібито вже зараз домовляється з можливими партнерами про здійснення таких поставок.